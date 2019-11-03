Фігуранти оборонного скандалу роками "домовлялися" з СБУ, ГПУ і НАБУ, - Bihus.info

Журналісти стверджують, що у Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, Державній фіскальній службі та Національному антикорупційному бюро неодноразово відкривали кримінальні провадження

Усі слідчі органи, які мали б розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього і закривали справи за хабарі.

Правоохоронці розслідували діяльність, зокрема, фірми "Оптимумспецдеталь", яка була задіяна у масштабних оборудках, йдеться у четвертій частині розслідування "Bihus.info".

Саме через цю компанію син екс-члена Ради нацбезпеки і оборони Ігор Гладковський разом із партнерами (Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою) заробляли контрабандних деталях із завищеними цінами.

Як свідчить їхнє листування, яке є у розпорядженні журналістів, підприємці часто давали хабарі правоохоронцям. Здебільшого, йшлось про 10-20 тисяч доларів за раз.

Серед документів є, наприклад, спілкування Рогози із співробітником СБУ Дмитром Москаленком про суми хабарів та кримінальні справи.

Крім того, дехто з учасників схем жалівся, що у ДФС потрібно було приносити значно менші суми, ніж у ГПУ.

Військова прокуратура, за даними журналістів, 3 рази за один рік відкривала справи про оборудки, однак усі вони так і не торкнулись Гладковського, Жукова і Рогози.

У першому провадженні засудили фіктивну директорку, друге – відправили до фіскалів перевіряти податки, а під час розслідування третьої правоохоронці дійшли навіть до обшуків в "Укроборонпромі". Однак як стверджують журналісти, пізніше прокуратура взялась "зачищати сліди".

Як з’ясували автори розслідувань, про підозрілий бізнес на оборонці знали також у НАБУ.

Зокрема, у 2016 році НАБУ в рамках розслідування іншого провадження внесло "Оптимумспецдеталь" до переліку фіктивних фірм.

Після цього один із підприємців Віталій Жуков в особистому листуванні обурюється діями бюро і каже, що перший заступник глави відомства Гізо Углава має написати листа про помилку слідства.

За даними журналістів, наступного дня компанія дійсно зникає з переліку фіктивних. А перед тим співробітник НАБУ Дмитро Литвиненко уточнює у Рогози, яка саме фірма йому належить.

Крім того, НАБУ видавало "Оптимумспецдеталь" довідку про те, що її не включали до фіктивних.

Розслідувачі наполягають, що ще одною ланкою оборудок в "Укроборонпромі" був колишній таємний агент НАБУ Євген Шевченко. Він нібито допомагав іншим фігурантам отримувати потрібні документи з бюро.

Він не визнав, що інвестував у бізнес Гладковського-Жукова-Рогози, однак стверджує, що не причетний до корупції.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 7 березня прийшло з обшуками до колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря. Також обшуки проводили у інших фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" - Віталія Жукова і Андрія Рогози.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.