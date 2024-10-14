Успіхи росіян у Курській області зменшують надії посадити росію за стіл переговорів – NYT

росіяни відбивають назад території, які Україна вважає цінним важелем тиску на москву в переговорах про припинення війни.

Останніми днями російські війська активізували зусилля з витіснення українських військ з Курської області. Це призводить до скорочення підконтрольних Україні територій, які вона вважає цінним важелем тиску на москву в переговорах про припинення війни.

Про це пише видання The New York Times.

За останні дні російські війська вбили клин у західний край українського виступу, захопивши щонайменше три села. Водночас, за даними Black Bird Group, Україна все ще утримує близько 300 квадратних миль російської території, порівняно з приблизно 400 квадратними милями в перші тижні наступу.

Як нагадує NYT, наступ переслідував дві основні цілі: змусити кремль відвести війська з інших ділянок фронту для відповіді на атаку, тим самим послабивши тиск на українські сили; і захопити територію, яку москва спробує повернути собі, що потенційно змусить її сісти за стіл переговорів.