Усик підписав контракт на бій з Чісорою

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу боксу за версією WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик поставив підпис під контрактом на бій з британцем Дереком Чісорою.

Фото: ria.ru

Допис із повідомленням про це на своїй сторінці в Instagram зробив Егіс Клімас, менеджер українського боксера . "Підписано та скріплене печаткою", - написав Клімас, про це повідомляє "Укрінформ". Спочатку поєдинок мав пройти у березні, але його перенесли через пандемію коронавірусу.



Нагадуємо, що Бій Усик - Чісора пройде 31 жовтня у Великій Британії.

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