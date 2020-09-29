СПОРТ НОВИНИОбов'язковий претендент на титул чемпіона світу боксу за версією WBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик поставив підпис під контрактом на бій з британцем Дереком Чісорою.
Спочатку поєдинок мав пройти у березні, але його перенесли через пандемію коронавірусу.
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Усик підписав контракт на бій з Чісорою
Фото: ria.ru
Допис із повідомленням про це на своїй сторінці в Instagram зробив Егіс Клімас, менеджер українського боксера .
"Підписано та скріплене печаткою", - написав Клімас, про це повідомляє "Укрінформ".
Спочатку поєдинок мав пройти у березні, але його перенесли через пандемію коронавірусу.
Нагадуємо, що Бій Усик - Чісора пройде 31 жовтня у Великій Британії.
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