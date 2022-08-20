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Усик проти Джошуа: порівняльні показники боксерів

Олександр Усик вже сьогодні вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Опоненти будуть битися на ринзі за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
Усик проти Джошуа: порівняльні показники боксерів Олександр Усик: Фото: zimbio.com

Вчора відбулася процедура зважування боксерів, де виявилось, що Усик суттєво легший за Джошуа.

Ми пропонуємо порівняти опонентів по кількох ключових параметрах.

Нагадаємо, бій заплановано на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно. 

Раніше iPress повідомляв, що призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа складе $80 млн., а також публікував прогноз на цей бій.

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20 08 2022 16:27
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