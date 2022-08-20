НОВИНИОлександр Усик вже сьогодні вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Опоненти будуть битися на ринзі за чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик проти Джошуа: порівняльні показники боксерів
Олександр Усик: Фото: zimbio.com
Вчора відбулася процедура зважування боксерів, де виявилось, що Усик суттєво легший за Джошуа.
Ми пропонуємо порівняти опонентів по кількох ключових параметрах.
Нагадаємо, бій заплановано на сьогодні, 20 серпня. Час – не раніше опівночі. Вболівальники зможуть подивитись його безкоштовно.
Раніше iPress повідомляв, що призовий фонд поєдинку між Усиком та Джошуа складе $80 млн., а також публікував прогноз на цей бій.
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