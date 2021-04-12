ПОЛІТИКА НОВИНИУтримання понад 94-х тис. російських військових поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях коштує Росії приблизно 10 млн дол. на добу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Утримання військ біля кордонів України обходиться Росії близько $10 мільйонів на добу - експерт
ак, це вартує серйозних грошей. Якщо прийняти за константу цифру, яку озвучив міністр оборони Резніков, — 94 тис. військових Росії біля кордонів України, — утримання такого угруповання може коштувати близько 10 млн дол. на добу
Фото: facebook.com/backandalive
Про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" розповів капітан 1-го рангу, заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.
"Так, це вартує серйозних грошей. Якщо прийняти за константу цифру, яку озвучив міністр оборони Резніков, — 94 тис. військових Росії біля кордонів України, — утримання такого угруповання може коштувати близько 10 млн дол. на добу", — зазначив експерт.
Тим часом у порівнянні з іншими кампаніями ці витрати не є надто масштабними.
"Спеціально подивився, скільки коштувало утримання угруповання коаліційних сил в Афганістані. Так ось на піку цієї операції у 2011-2012 році угруповання у 120 тис. військових коштувало практично третину мільярда на добу. Тобто утримання військ біля українських кордонів для Росії — не таке дороге", — продовжив він.
Проте бюджет Російської Федерації упродовж 25 років збільшився у 12 разів.
"А щодо використання військ... Я хочу сказати, що бюджет Російської Федерації упродовж 25 років збільшився у 12 разів. У них зараз на одного військового припадає 100 тис. дол. Це у 6 разів більше, ніж на одного військового України", — уточнив Риженко.
Це дає РФ змогу використати маневри вздовж українського кордону з метою впливу, зокрема психологічного впливу на українців.
"І це кошти на все: на підготовку, на техніку, на все. І ось цей фактор дає змогу використовувати ці маневри вздовж кордону з метою впливу, зокрема на населення. І у такій позиції постійного впливу ми перебуваємо з 2014 року. Але 7 років тому військ було набагато менше. А впродовж цього часу сформовані цілі армії неподалік наших кордонів. Ось буквально два тижні тому був відкритий контрольний пункт 20-ї армії у місті Вороніж", — сказав експерт.
Таким чином відбувається нарощування Росією власного бойового потенціалу.
"Перекидається нові ракетні системи, перекидається авіація, танки, створюються умови для людей. Формується контруправління. Тому що війська значно збільшуються у розмірах, війська стають об'єднані — у їхньому складі вже одразу різні формування різних видів та родів збройних сил. Тобто, в принципі, йде нарощування бойового потенціалу", — пояснив він.
Ситуація Кремлем вибірково подається у засобах масової інформації — для внутрішньої російської аудиторії агресором є не Росія, а Україна.
"Плюс розганяється ця істерія про Україну. Наразі знову багато новин на російських каналах щодо того, що Україна "готується напасти на Донбас". І йде вплив не лише на населення України, а й на населення Росії", — підсумував Риженко.
Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня, виступаючи у Верховній Раді зі звітом, заявив, що не виключає можливого вторгнення РФ до України. Міністр повідомив, що зараз чисельність російських військ поблизу кордонів України та на тимчасово окупованих територіях — понад 94 тис. солдатів та офіцерів. Вони перебувають у постійній готовності. І можуть бути залучені до ескалації ситуації.
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04 12 2021 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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