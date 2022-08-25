НОВИНИСоюзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) після закінчення жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону
Джерело: Getty Images
Про це пише ТСН.
Нагорода найкращому гравцю дісталася форварду мадридського "Реала" Каріму Бензема.
Французький нападник став одним із головних творців перемоги мадридців у минулому розіграші Ліги чемпіонів. 34-річний футболіст став найкращим бомбардиром турніру, записавши на свій рахунок 15 голів. Він у голосуванні обійшов партнера по команді Тібо Куртуа та лідера "Манчестер Сіті" Кевіна Де Брюйне.
Найкращим тренером минулого сезону став наставник "Реала" Карло Анчелотті. Італійський фахівець обійшов двох представників АПЛ – головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу та наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа.
Раніше повідомлялось, що ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.
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25 08 2022 21:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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