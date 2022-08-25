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УЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону

Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) після закінчення жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону.
УЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону Джерело: Getty Images

Про це пише ТСН.

Нагорода найкращому гравцю дісталася форварду мадридського "Реала" Каріму Бензема.

Французький нападник став одним із головних творців перемоги мадридців у минулому розіграші Ліги чемпіонів. 34-річний футболіст став найкращим бомбардиром турніру, записавши на свій рахунок 15 голів. Він у голосуванні обійшов партнера по команді Тібо Куртуа та лідера "Манчестер Сіті" Кевіна Де Брюйне.

Найкращим тренером минулого сезону став наставник "Реала" Карло Анчелотті. Італійський фахівець обійшов двох представників АПЛ – головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу та наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа.

Раніше повідомлялось, що ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

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25 08 2022 21:02
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