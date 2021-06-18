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УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату

УЄФА щасливий, що на матчах плей-офф заповнюваність "Уемблі" буде збільшена до 50% від загального числа місць - близько 40 тисяч
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) спростував те, що Лондон можуть позбавити права проводити фінал Євро-2020. Наразі УЄФА веде переговори з владою британського міста щодо карантинних обмежень під час матчів.
УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату Фото: news.softpedia.com
Про це повідомило агентство Reuters.
 
Вже відомо, що на матчах плей-офф турніру заповнюваність лондонського стадіону "Уемблі" буде збільшена до 50% від загальної кількості місць.
 
"УЄФА щасливий, що на матчах плей-офф заповнюваність "Уемблі" буде збільшена до 50% від загального числа місць - близько 40 тисяч", - заявили в організації.
 
Наразі УЄФА веде переговори з місцевою владою, щоб уболівальникам було дозволено відвідувати матчі Євро-2020, використовуючи сувору концепцію COVID-тестування і так званої "бульбашки", тобто перебування уболівальників в Британії не перевищить 24 години, а пересуватися вони будуть тільки на спеціальному транспорті.
 
"Сподіваємося, що зможемо прийти до задовільного завершення наших обговорень з цього питання. Завжди є план на випадок непередбачених обставин, але ми впевнені, що фінальний тиждень пройде в Лондоні", - наголосили в УЄФА, додавши, що розуміють тиск, з яким стикається уряд Британії.
 
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18 06 2021 15:51
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