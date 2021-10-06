УЄФА вимагає від збірної України з футболу прибрати гасло "Героям слава!" з форми на Євро-2020

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) просить Україну прибрати «політичні» написи з форми своєї збірної з футболу на Євро-2020. На новій формі є написи "Слава Україні!" та "Героям слава!", чим обурювалася Росія.

Про це повідомляє AFP. Пізніше це підтвердив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко, повідомляє "Громадське".

В УЄФА кажуть, що ще раз проаналізували дизайн форми після звернення Росії й постановили, що поєднання двох гасел "Слава Україні!" та "Героям слава!" нібито має політичний контекст, а також "історичний і мілітаристський підтекст".

Політичним УЄФА вважає напис "Героям слава!", саме його і просять прибрати. На формі української збірної зображена також карта України з анексованим РФ Кримом, через що у Росії теж обурювалися. Але в УЄФА ці претензії відкинули.

Там наголосили, що територіальні межі України, які зображені на формі, визначені резолюцією ООН. А що стосується слогана "Слава Україні!", то його УЄФА затвердила у 2018 році. В організації кажуть, що він відповідає регламенту і сам по собі є загальною неполітичною фразою.

Що передувало?

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ще нещодавно не мала претензій до української форми, якою обурилася Росія, і затвердила її. Але після цього РФ подала скаргу.

Дизайн форми обурив, зокрема, представницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову й депутата Держдуми РФ Дмитра Свищова. Останній узагалі закликав УЄФА заборонити Україні грати в новій формі.

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