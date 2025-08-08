УЄФА виплатила понад €10 мільйонів російським клубам попри заборону на участь у турнірах

Хоча росія виключена з міжнародних змагань, її футбольна федерація не дискваліфікована, і формально залишається членом УЄФА.

УЄФА переказала понад €10,8 мільйона так званих солідарних виплат російським футбольним клубам, незважаючи на їхню дискваліфікацію з європейських турнірів після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Солідарні кошти — це фінансова допомога для клубів, які не беруть участі в єврокубках, але мають підтримку від УЄФА для збереження конкурентного балансу в національних чемпіонатах. УЄФА пояснює ці виплати як спосіб «згладити» нерівність, що виникає через додаткові доходи команд-учасниць єврокубків.

У 2022/23 сезоні російський футбольний союз отримав €3,3 млн, у наступних двох — ще по €3,3 млн і €4,2 млн відповідно. До цього, у сезоні 2021/22, перед самим вторгненням, hосія вже отримала €6,2 млн.

Цікаво, що одночасно українські клуби досі не отримали солідарні кошти за сезони 2023/24 і 2024/25. 27 липня керівники п’яти українських команд — "Чорноморець" і "Реал Фарма" (Одеса), "Металург" (Запоріжжя), ФК "Фенікс Маріуполь" і ФК "Металіст 1925" (Харків) — звернулися з офіційною скаргою до президента УЄФА Александера Чеферіна.

За словами клубів, виплати заблокував швейцарський банк, посилаючись на начебто присутність клубів у "зоні бойових дій". Водночас банк не надав жодного юридичного обґрунтування або чітких пояснень своєї позиції.

УЄФА обіцяла оприлюднити заяву з роз’ясненнями щодо платежів, але так і не зробила цього.

У березні 2024 року Українська футбольна асоціація надіслала лист до УЄФА, в якому наголошувала, що російські клуби продовжували отримувати рейтингові очки, незважаючи на фактичну заборону на участь у змаганнях.

Ситуація викликає занепокоєння щодо послідовності політики УЄФА в умовах повномасштабної війни та подальших наслідків для українського футболу.