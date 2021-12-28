УЗ попереджає про затримку низки поїздів через погодні умови

Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка

В "Укрзалізниці" попереджають, що через погодні умови із затримкою курсують деякі пасажирські та приміські поїзди.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України і зворотно.

"Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка", - повідомили в компанії.

В УЗ перепрошують за вимушену затримку і просять слідкувати за новинами на офіційних каналах зв'язку.