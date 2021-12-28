CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ "Укрзалізниці" попереджають, що через погодні умови із затримкою курсують деякі пасажирські та приміські поїзди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЗ попереджає про затримку низки поїздів через погодні умови
Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.
Зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі поїзди, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України і зворотно.
"Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ - Новоолексіївка та більш ніж на 2 години - поїзд №81 Харків - Новоолексіївка", - повідомили в компанії.
В УЗ перепрошують за вимушену затримку і просять слідкувати за новинами на офіційних каналах зв'язку.
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28 12 2021 09:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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