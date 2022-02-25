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УЗ призначає додаткові поїзди зі Львова до польського кордону

Поїзди курсують щодня, до відміни
"Укрзалізниця" оголосила, що призначає додаткові поїзди сполученням Львів - Держкордон (Медика) - Львів.
УЗ призначає додаткові поїзди зі Львова до польського кордону

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram, пише Економічна правда.

Поїзди курсують щодня, до відміни.

Додаткові поїзди організовують "зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща".

Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад.

  • Поїзд № 7601 Львів - Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 год. та прибуває на кінцеву станцію о 22:29 год.;
  • поїзд № 7602 Медика (Держкордон) - Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;
  • поїзд № 7603 Львів - Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 год. та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;
  • поїзд № 7604 Медика (Держкордон) - Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;
  • поїзд № 7605 Львів - Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;
  • поїзд № 7606 Медика (Держкордон) - Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Вказані поїзди вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.

В УЗ пояснили, що детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу (тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

Нагадаємо, що станом на ранок 24 лютого приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп'янськ. Там рух організований до Чугуєва.

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25 02 2022 14:24
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