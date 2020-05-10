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УЗ та Visa хочуть запустити безконтактну оплату в електричках та створити "лаунж-зони" на вокзалах

Для реалізації "пілоту" обрали два популярні напрямки Київ - Фастів та Київ - Святошин
На низці станцій, зокрема, планується встановити турнікетні системи та термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкт планується поширювати і на інших приміських напрямках.
УЗ та Visa хочуть запустити безконтактну оплату в електричках та створити "лаунж-зони" на вокзалах UA|TV

"Укрзалізниця" та міжнародна платіжна система Visa планують запустити "пілот" безготівкової оплати проїзду в електричках, розробити чат-бота для продажу квитків та створити "лаунж-зони" на ключових вокзалах.

Про це йшлося під час робочої зустрічі представників "Укрзалізниці" та "Віза Україна", що відбулася 2 жовтня у Києві, зазначає "Економічна правда".

Для реалізації "пілоту" обрали два популярні напрямки Київ - Фастів та Київ - Святошин. На низці станцій, зокрема, планується встановити турнікетні системи та термінали з продажу квитків. У разі успішної реалізації проєкт планується  поширювати і на інших приміських напрямках.

"Наші партнери з VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року. Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном, і не стояти в чергах до квиткової каси.

Переваги отримає й залізниця, яка зможе бодай частково побороти проблему "зайців", - розповів директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

В УЗ також розраховують, що у пасажирів уже впродовж кількох місяців з’явиться можливість у різних мобільних месенджерах дізнаватися інформацію про розклад руху поїздів, здійснювати оплату проїзду, отримувати довідкову інформацію та інші послуги. 

Третій напрямок співпраці щодо створення так званих лаунж-зон на ключових вокзалах, як зауважили учасники зустрічі, для реалізації потребуватиме значно більше часу та фінансово-технічних ресурсів, порівняно з іншими проєктами.

"На жаль, не все так просто, IT-інфраструктура залізниці наразі досить заплутана і має багато застарілих систем. Потрібно розібратися, як з ними можна поєднати новітні платіжні сервіси. Але ми хочемо рухатися швидко. Вдячні за співпрацю нашим партнерам VISA та сподіваємося, що наша колаборація матиме позитивний ефект для двох компаній", - прокоментував Перцовський.

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05 10 2020 16:31
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