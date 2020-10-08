УЗ відновлює курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці
Про це повідомляє прес-служба УЗ, передає РБК - Україна.
Зокрема, поїзд №43 / 44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день по непарних датах. У свою чергу, зі столиці курсуватиме через день, починаючи з 16 серпня, по парних датах.
Поїзд №118 / 117 Чернівці - Київ відновить залізничне сполучення з Чернівців 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.
В УЗ відзначили, що квитки з'являться в продажу найближчим часом.
Нагадаємо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, молоді люди почали у п'ять разів частіше хворіти на COVID-19 у порівнянні з першими місяцями пандемії коронавірусу. Це пов'язано з тим, що вони стали менш пильними до носіння масок та соціального дистанціювання.
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