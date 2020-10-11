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Уже у 10 областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені на понад 70% — МОЗ

Загалом в лікарнях наразі є понад 45 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Вже у 10 областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені на понад 70%. Напередодні таких областей було 8. В середньому по Україні ліжка заповнені на 63,8%.
Уже у 10 областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені на понад 70% — МОЗ Фото: з відкритих джерел

Як пише "Громадське", про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.

Зазначимо, 9 листопада у МОЗ повідомляли, що понад 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19 заповнені у восьми областях.

Загалом в лікарнях наразі є понад 45 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Також, за даними МОЗ, продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 324,5 при нормі в 40. Найгірша ситуація у Чернівецькій області — 635,5.

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10 11 2020 12:33
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