Уже у 10 областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені на понад 70% — МОЗ
Як пише "Громадське", про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я.
Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.
Зазначимо, 9 листопада у МОЗ повідомляли, що понад 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19 заповнені у восьми областях.
Загалом в лікарнях наразі є понад 45 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Також, за даними МОЗ, продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 9 листопада в Україні цей показник становить 324,5 при нормі в 40. Найгірша ситуація у Чернівецькій області — 635,5.
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