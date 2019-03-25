В 1+1 заявили про "тиск на незалежні ЗМІ і свободу слова" через позов Порошенка

"Група 1+1 медіа заявляє, що кожен факт, який був наведений у журналістському розслідуванні, підкріплений доказовою базою та свідками"

На телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" заявили, що поширені ними твердження про Петра Порошенка підкріплені доказовою базою та свідками та наголосили на тиску через позов президента проти телеканалу.

"Група 1+1 медіа заявляє, що кожен факт, який був наведений у журналістському розслідуванні, підкріплений доказовою базою та свідками. В останній тиждень першого раунду президентських виборів така гучна заява більше схожа на елемент передвиборчої промо-кампанії, ніж на реальне спростування у суді начебто неправдивої інформації, озвученої в ефірі 1+1", - йдеться у поширеній заяві "1+1 медіа", повідомляє " Українська правда ".

На думку медіагрупи, заява голови фракції БПП у Верховній Раді Артура Герасимова про Позов Порошенка "не має конкретики та фактажу, із безґрунтовними звинуваченнями на адресу 1+1".

А її розповсюдження "свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації і свободу слова та є неприпустимими з боку діючого президента", переконані на телеканалі Коломойського.

Також в "1+1" наголосили, що телеканал намагався отримати коментар в Адміністрації Президента "щодо наведених фактів, втім відповідь на численні звернення не була надана" і додали, що досі очікують відповіді на свої питання.