CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" заявили, що поширені ними твердження про Петра Порошенка підкріплені доказовою базою та свідками та наголосили на тиску через позов президента проти телеканалу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В 1+1 заявили про "тиск на незалежні ЗМІ і свободу слова" через позов Порошенка
"Група 1+1 медіа заявляє, що кожен факт, який був наведений у журналістському розслідуванні, підкріплений доказовою базою та свідками"
Фото: з вільних джерел
"Група 1+1 медіа заявляє, що кожен факт, який був наведений у журналістському розслідуванні, підкріплений доказовою базою та свідками. В останній тиждень першого раунду президентських виборів така гучна заява більше схожа на елемент передвиборчої промо-кампанії, ніж на реальне спростування у суді начебто неправдивої інформації, озвученої в ефірі 1+1", - йдеться у поширеній заяві "1+1 медіа", повідомляє "Українська правда".
На думку медіагрупи, заява голови фракції БПП у Верховній Раді Артура Герасимова про Позов Порошенка "не має конкретики та фактажу, із безґрунтовними звинуваченнями на адресу 1+1".
А її розповсюдження "свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації і свободу слова та є неприпустимими з боку діючого президента", переконані на телеканалі Коломойського.
Також в "1+1" наголосили, що телеканал намагався отримати коментар в Адміністрації Президента "щодо наведених фактів, втім відповідь на численні звернення не була надана" і додали, що досі очікують відповіді на свої питання.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що подасть до суду на телеканал "1+1" за поширення дезінформації та фейків, що ганьблять честь і гідність глави держави.
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25 03 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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