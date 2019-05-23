В Адміністрації президента пообіцяли подати електронні декларації, хоча й не повинні цього робити
"Ми говорили з нашими колегами, що декларації будуть подані. Я говорив з Богданом як з керівником і ми їх подамо", - сказав заступник голови АП Руслан Рябошапка, повідомляє "Громадське".
За його словами, декларацію зокрема подасть і глава адміністрації Андрій Богдан.
Рябошапка зазначив, що критично ставиться до того, що закон не зобов’язує подавати декларації працівників АП.
Рябошапка розповів, що поки в нього "фізично немає часу" на те, аби заповнити декларацію.
"Але декларації будуть подані, в реєстрі, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції. Ми повинні показати приклад", - резюмував заступник глави АП.
Нагадаємо, декларацію за 2018 рік показав президент Володимир Зеленський. Зокрема він вказав віллу в Італії та квартиру у Великій Британії.
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