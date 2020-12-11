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В адміністрації США зростає відчуття невпевненості через позицію Трампа стосовно результатів виборів

Деякі радники президента США Дональда Трампа вважають, що, ймовірно, він ніколи не змириться з поразкою на виборах.
В адміністрації США зростає відчуття невпевненості через позицію Трампа стосовно результатів виборів Фото: Yahoo Finanzas

Повідомило "Інтерфакс-Україна" посилаючись на американський телеканал NBC News.

"Я не розраховую на те, то він змириться. Швидше за все, він скаже, що-небудь на кшталт:"Ми не можемо довіряти результатам, але я не буду оскаржувати їх", - наводить телеканал слова неназваного високопоставленого радника.

За словами іншого чиновника, після юридичних битв і перерахунків, ймовірно, Трамп "визнає результати, пояснивши при цьому, що ніхто ніколи не дізнається, наскільки вони точні".

За даними телеканалу, в Білому домі також зростає розчарування, розгубленість, а також невпевненість і сумніви через відмову президента визнати результати виборів і зайнятися розробкою стратегії на майбутнє.

Згідно з оцінками американських ЗМІ, перемогу на виборах США здобув демократ Джо Байден, лідери низки країн вже привітали його. Водночас нинішній президент США, республіканець Дональд Трамп заявляє про численні порушення і через суди намагається домогтися справедливості.

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12 11 2020 12:22
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