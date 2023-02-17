Матеріали:
Теми:

В аеропортах Німеччини через страйк скасували понад 2 тисячі рейсів

17 лютого 2023, 15:19
В аеропортах Німеччини через страйк скасували понад 2 тисячі рейсів
Фото: з вільного доступу
Своїм страйком не лише в аеропортах працівники хочуть підкреслити свої вимоги в колективному переговорному процесі між федеральним та місцевими урядами.

Близько 300 тисяч пасажирів у Німеччині будуть змушені відмовитися від своїх рейсів у п’ятницю через попереджувальний страйк у семи аеропортах, до якого закликали профспілка ver.di та асоціація державних службовців.
Про це повідомляє видання Tagesschau.

Запланований цілоденний попереджувальний страйк в аеропорту Ганновера розпочався вчора ввечері. Це єдиний із семи страйкуючих аеропортів, який не має заборони на нічні рейси. Страйкують також аеропорти у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Штутгарті, Бремені, Гамбурзі та Дортмунді.

Заплановані також спільні мітинги. Ver.di та асоціація державних службовців DBB вимагають підвищення заробітної плати на 10,5%, але щонайменше на 500 євро для приблизно 2,5 мільйона федеральних і місцевих службовців, які беруть участь у конфлікті щодо заробітної плати на державній службі.

Роботодавці відкинули вимоги, але ще не подали власної пропозиції. Другий раунд переговорів запланований на 22 і 23 лютого в Потсдамі. Ver.di вже закликала до попереджувального страйку в аеропорту Берліна наприкінці січня.

Гостра критика дій профспілки лунає з боку середніх компаній.

"Неприйнятно, що Ver.di задовольняє свої тарифні вимоги за рахунок усієї німецької економіки", - заявив Маркус Єргер, голова Федерального об'єднання малого та середнього бізнесу.

А Гітта Коннеманн, федеральний голова профспілки CDU-Mittelstandsgesellschaft MIT, заявила газеті Bild: "Профспілка не повинна брати в заручники цілу країну заради власних інтересів. Йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме про вантажні перевезення та повітряне сполучення в Німеччині та з рештою світу. Право на страйк - так, але не за будь-яку ціну".

Попереджувальний страйк збігся з початком Мюнхенської безпекової конференції, яка вважається однією з найважливіших зустрічей з питань політики безпеки у всьому світі.

Оператор аеропорту підкреслив, що рейси на конференцію звільняються від призупинення звичайних пасажирських перевезень у Мюнхені. Конференція працює над тим, щоб мати можливість гарантувати прибуття учасників.

 

Останні матеріали

Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальностью – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальностью – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Політика
Україні потрібні F-16. Співпраця росії з Іраном може бути потужнішою, ніж про неї говорять зараз – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 12:56
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Політика
Україна переможе. Військова історія суперечить заявам скептиків – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 09:32
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Україні буде надзвичайно важко, але не неможливо повернути Крим. Що насправді мав на увазі Блінкен – Politico
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 17:16
Політика
"Я ставлю на перемогу України". Як триватиме та чим закінчиться війна в Україні – колишній шеф ЦРУ генерал Девід Петреус
Переклад iPress – 16 лютого 2023, 13:06
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Політика
Державний переворот в Молдові. Волога мрія москви випаровується під українським феном
Дмитро Редько – 16 лютого 2023, 09:13
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Про масований наступ росії. Логістику та відсутність прогресу у російської армії ігнорувати неможливо – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 16:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється