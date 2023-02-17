В аеропортах Німеччини через страйк скасували понад 2 тисячі рейсів

Своїм страйком не лише в аеропортах працівники хочуть підкреслити свої вимоги в колективному переговорному процесі між федеральним та місцевими урядами.

Близько 300 тисяч пасажирів у Німеччині будуть змушені відмовитися від своїх рейсів у п’ятницю через попереджувальний страйк у семи аеропортах, до якого закликали профспілка ver.di та асоціація державних службовців.

Про це повідомляє видання Tagesschau.

Запланований цілоденний попереджувальний страйк в аеропорту Ганновера розпочався вчора ввечері. Це єдиний із семи страйкуючих аеропортів, який не має заборони на нічні рейси. Страйкують також аеропорти у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Штутгарті, Бремені, Гамбурзі та Дортмунді.

Заплановані також спільні мітинги. Ver.di та асоціація державних службовців DBB вимагають підвищення заробітної плати на 10,5%, але щонайменше на 500 євро для приблизно 2,5 мільйона федеральних і місцевих службовців, які беруть участь у конфлікті щодо заробітної плати на державній службі.

Роботодавці відкинули вимоги, але ще не подали власної пропозиції. Другий раунд переговорів запланований на 22 і 23 лютого в Потсдамі. Ver.di вже закликала до попереджувального страйку в аеропорту Берліна наприкінці січня.



Гостра критика дій профспілки лунає з боку середніх компаній.



"Неприйнятно, що Ver.di задовольняє свої тарифні вимоги за рахунок усієї німецької економіки", - заявив Маркус Єргер, голова Федерального об'єднання малого та середнього бізнесу.



А Гітта Коннеманн, федеральний голова профспілки CDU-Mittelstandsgesellschaft MIT, заявила газеті Bild: "Профспілка не повинна брати в заручники цілу країну заради власних інтересів. Йдеться про критично важливу інфраструктуру, а саме про вантажні перевезення та повітряне сполучення в Німеччині та з рештою світу. Право на страйк - так, але не за будь-яку ціну".

Попереджувальний страйк збігся з початком Мюнхенської безпекової конференції, яка вважається однією з найважливіших зустрічей з питань політики безпеки у всьому світі.

Оператор аеропорту підкреслив, що рейси на конференцію звільняються від призупинення звичайних пасажирських перевезень у Мюнхені. Конференція працює над тим, щоб мати можливість гарантувати прибуття учасників.