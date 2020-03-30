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В аеропорту Лісабона інспектори міграційної служби вбили українця - Спілка українців у Португалії

Садоха зазначив, що інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за скоєне
"В аеропорту Лісабона йому було відмовлено у в'їзді до Португалії через незрозумілі поки що причини. Після його вимог пояснити ситуацію йому наділи наручники, та проти нього було застосовано фізичну силу. В такому стані (в наручниках) його залишили самого в кімнаті, де з ним стався напад епілепсії, внаслідок чого настала смерть", - написав він у Facebook у понеділок.
В аеропорту Лісабона інспектори міграційної служби вбили українця - Спілка українців у Португалії Фото: з вільних джерел

У Португалії інспектори міграційної служби вбили громадянина України, який приїхав до країни в пошуках роботи, повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"В аеропорту Лісабона йому було відмовлено у в'їзді до Португалії через незрозумілі поки що причини. Після його вимог пояснити ситуацію йому наділи наручники, та проти нього було застосовано фізичну силу. В такому стані (в наручниках) його залишили самого в кімнаті, де з ним стався напад епілепсії, внаслідок чого настала смерть", - написав він у Facebook у понеділок.

Садоха зазначив, що інспекторам міграційної служби Португалії загрожує до 25 років позбавлення волі за скоєне. Також він висловив співчуття родині загиблого та засудив злочинні дії співробітників служби міграції.

Посольство України в Португалії повідомило у Facebook, що негайно звернулося до Міністерства закордонних справ Португалії з вербальною нотою з проханням сприяти проведенню об'єктивного, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування цієї справи.

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30 03 2020 12:51
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