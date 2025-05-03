В акваторії Чорного моря український безекіпажний катер збив російський винищувач Су-30

Винищувач Су-30 підбили в районі Новоросійська під час масованої атаки дронами.

Під час бойової операції українських безекіпажних катерів у Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30СМ.

Про це повідомляє Інформаційний Спротив.

Імовірно, удар завдали ракетою класу "повітря-повітря" Р-73. Попри успішне знищення літака, екіпажу вдалося вижити.

Інцидент став черговим прикладом ефективного застосування морських безпілотників у зоні бойових дій проти російських сил.

Канал "Старше Эдди" повідомив , що українські БЕКи обладнані комплексом ракет ППО або кустарним РСЗВ. Катери працюють на відстані 30-40 км від берега і для їх ураження окупанти підіймають у повітря авіацію.

Природно, що літаки зазнають вогневого впливу. Пропагандисти радять застосовувати далекобійні дрони з бойовою частиною, яка нібито виведе з ладу атакуючий БЕК. Російський Telеgram-канал Fighterbomber зазначає , що вночі 3 травня за весь Чорноморський флот рф "віддувалася" морська авіація. ЗСУ підігнали в район Новоросійська понад 30 БЕКів усіх типів, також із району Одеси було запущено десятки дронів по Новоросійську. БЕК вкрай важко знищувати авіацією — це можна зробити лише за умови їх візуальної видимості льотчиком у момент атаки. Пов'язано це з відсутністю у світі керованих або самонавідних авіаційних ракет для ураження малорозмірних, високошвидкісних і маневрових цілей.

"Літаки змушені підходити до катерів практично впритул, неминуче потрапляючи під вогонь ПЗРК, ЗРК і дистанційно керованих кулеметів", — пише автор каналу.

Екіпаж Су-30, за його словами, врятував цивільний суховантаж, водночас навколо одного з членів екіпажу перебувало відразу п'ять БЕКів.