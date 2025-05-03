В акваторії Чорного моря український безекіпажний катер збив російський винищувач Су-30
03 травня 2025, 12:54
Фото: ілюстративне
Винищувач Су-30 підбили в районі Новоросійська під час масованої атаки дронами.
Під час бойової операції українських безекіпажних катерів у Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30СМ.
Про це повідомляє Інформаційний Спротив.
Імовірно, удар завдали ракетою класу "повітря-повітря" Р-73. Попри успішне знищення літака, екіпажу вдалося вижити.
Інцидент став черговим прикладом ефективного застосування морських безпілотників у зоні бойових дій проти російських сил.
Канал "Старше Эдди" повідомив, що українські БЕКи обладнані комплексом ракет ППО або кустарним РСЗВ. Катери працюють на відстані 30-40 км від берега і для їх ураження окупанти підіймають у повітря авіацію.
Природно, що літаки зазнають вогневого впливу. Пропагандисти радять застосовувати далекобійні дрони з бойовою частиною, яка нібито виведе з ладу атакуючий БЕК.
Російський Telеgram-канал Fighterbomber зазначає, що вночі 3 травня за весь Чорноморський флот рф "віддувалася" морська авіація. ЗСУ підігнали в район Новоросійська понад 30 БЕКів усіх типів, також із району Одеси було запущено десятки дронів по Новоросійську.
БЕК вкрай важко знищувати авіацією — це можна зробити лише за умови їх візуальної видимості льотчиком у момент атаки. Пов'язано це з відсутністю у світі керованих або самонавідних авіаційних ракет для ураження малорозмірних, високошвидкісних і маневрових цілей.
"Літаки змушені підходити до катерів практично впритул, неминуче потрапляючи під вогонь ПЗРК, ЗРК і дистанційно керованих кулеметів", — пише автор каналу.
Екіпаж Су-30, за його словами, врятував цивільний суховантаж, водночас навколо одного з членів екіпажу перебувало відразу п'ять БЕКів.
Міноборони росії не підтверджувало втрату винищувача Су-30. У міністерстві заявили, що з 2.00 до 5.00 вогневі засоби Чорноморського флоту знищили 14 українських безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.