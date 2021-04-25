В Албанії проходять парламентські вибори, від яких залежать перемовини про членство у ЄС

За 140 мандатів змагаються 12 політичних партій і коаліцій, а також незалежні кандидати

В Албанії 25 квітня розпочалося голосування на парламентських виборах, від прозорості яких залежить початок перемовин про членство країни у Євросоюзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

За 140 мандатів змагаються 12 політичних партій і коаліцій, а також незалежні кандидати.

Як очікується, основна боротьба розгорнеться між правлячою Соціалістичною партією Албанії прем'єр-міністра Еді Рами і опозиційною Демократичною партією Лулзима Баші. Третьою партією в парламенті може стати опозиційний до нинішнього уряду "Соціалістичний рух за інтеграцію", очолюваний дружиною президента країни Іліра Мети Монікою Круемаді.

Депутати Народних зборів (парламенту) обираються на 4 роки шляхом загальних прямих виборів таємним голосуванням. Вибори проводяться в 12 багатомандатних округах, що відповідають регіонам країни, за відкритими списками з використанням системи пропорційного представництва. Серед кандидатів має бути не менше 30% жінок. Для проходу в парламент політичним об'єднанням необхідно набрати 1% голосів.

Виборчим правом володіє понад 3,5 млн албанців, з них значну частину становить діаспора.

Хворі на коронавірус та виборці, які перебувають на самоізоляції, проголосувати не зможуть: згідно із законодавством, голосування можливе лише на дільниці, механізму голосування поштою не передбачено.

Також фактично позбавлені можливості взяти участь в голосуванні албанці, які проживають у Греції та Північній Македонії - нещодавно після в’їзду з цих країн почали вимагати самоізоляцію.

Проведення вільних і чесних виборів в Албанії є головною умовою початку офіційних переговорів про членство країни в Європейському Союзі.

Два останні роки більшість опозиційних депутатів не бере участь в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.

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