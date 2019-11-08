В Алчевську люди стоять у чергах за "паспортами ЛНР", щоб спрощено отримати паспорт Росії, - ОБСЄ

"У населеному пункті Алчевськ (непідконтрольний урядові, 40 км на захід від Луганська) спостерігачі бачили близько 30 осіб (різного віку і статі), які стояли в черзі перед будівлею"

В окупованому Алчевську люди стояли у черзі за "паспортами ЛНР", аби надалі отримати російські паспорти за спрощеною процедурою.

"У населеному пункті Алчевськ (непідконтрольний урядові, 40 км на захід від Луганська) спостерігачі бачили близько 30 осіб (різного віку і статі), які стояли в черзі перед будівлею. Жінка (35 років) з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає лише по 4–5 заяв на день. Чоловік (25 років) сказав, що подає документи для отримання "паспорта", що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина Російської Федерації, де він живе і працює з 2014 року", - йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також спостерігачі ОБСЄ бачили жінку (55 років), хлопчика (14 років) і трьох чоловіків (25–35 років), які виходили з зазначеної будівлі з "паспортами ЛНР" у руках.

Напередодні спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що дії Росії щодо прискореного надання громадянства жителям українських районів Донецької і Луганської областей суперечать зусиллям із досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.