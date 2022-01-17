В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень

Прокурор міста Берік Жуйриктаєв повідомив, що в Алмати після масових заворушень заведено та розслідуються 405 кримінальних справ, 249 учасників злочинів заарештовано

В Алмати під час масових заворушень загинуло 149 людей, серед них 11 представників правоохоронних органів.

Про це повідомив начальник міського департаменту поліції Канат Таймерденов, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"В Алмати загинуло 149 людей, серед них 11 представники правоохоронних органів", - сказав Таймерденов на брифінгу в неділю.

Прокурор міста Берік Жуйриктаєв повідомив, що в Алмати після масових заворушень заведено та розслідуються 405 кримінальних справ, 249 учасників злочинів заарештовано.

"Створено спеціальну міжвідомчу слідчу групу з досвідчених працівників правоохоронних органів... Наразі правоохоронними органами розслідується 405 кримінальних проваджень, за санкцією суду взято під варту 249 осіб", - сказав Жуйриктаєв на брифінгу.

"Ми працюємо над встановленням і затриманням усіх причетних до терористичних актів та інших злочинів. Вживаються заходи щодо відновлення громадської безпеки", - наголосив він.

Як повідомлялося, загалом в республіці під час заворушень загинуло 225 людей, серед них 19 представників правоохоронних органів.