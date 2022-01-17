В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень
Про це повідомив начальник міського департаменту поліції Канат Таймерденов, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"В Алмати загинуло 149 людей, серед них 11 представники правоохоронних органів", - сказав Таймерденов на брифінгу в неділю.
Прокурор міста Берік Жуйриктаєв повідомив, що в Алмати після масових заворушень заведено та розслідуються 405 кримінальних справ, 249 учасників злочинів заарештовано.
"Створено спеціальну міжвідомчу слідчу групу з досвідчених працівників правоохоронних органів... Наразі правоохоронними органами розслідується 405 кримінальних проваджень, за санкцією суду взято під варту 249 осіб", - сказав Жуйриктаєв на брифінгу.
"Ми працюємо над встановленням і затриманням усіх причетних до терористичних актів та інших злочинів. Вживаються заходи щодо відновлення громадської безпеки", - наголосив він.
Як повідомлялося, загалом в республіці під час заворушень загинуло 225 людей, серед них 19 представників правоохоронних органів.
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