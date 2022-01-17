Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень

Прокурор міста Берік Жуйриктаєв повідомив, що в Алмати після масових заворушень заведено та розслідуються 405 кримінальних справ, 249 учасників злочинів заарештовано
В Алмати під час масових заворушень загинуло 149 людей, серед них 11 представників правоохоронних органів.
В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень Фото: РБК-Україна

Про це повідомив начальник міського департаменту поліції Канат Таймерденов, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"В Алмати загинуло 149 людей, серед них 11 представники правоохоронних органів", - сказав Таймерденов на брифінгу в неділю.

Прокурор міста Берік Жуйриктаєв повідомив, що в Алмати після масових заворушень заведено та розслідуються 405 кримінальних справ, 249 учасників злочинів заарештовано.

"Створено спеціальну міжвідомчу слідчу групу з досвідчених працівників правоохоронних органів... Наразі правоохоронними органами розслідується 405 кримінальних проваджень, за санкцією суду взято під варту 249 осіб", - сказав Жуйриктаєв на брифінгу.

"Ми працюємо над встановленням і затриманням усіх причетних до терористичних актів та інших злочинів. Вживаються заходи щодо відновлення громадської безпеки", - наголосив він.

Як повідомлялося, загалом в республіці під час заворушень загинуло 225 людей, серед них 19 представників правоохоронних органів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2022 09:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.