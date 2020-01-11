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В Amazon вже працюють понад мільйон людей. Збільшення штату пояснили зростанням продажів під час пандемії

В американській компанії Amazon наразі працює понад мільйон людей. У третьому кварталі 2020 року компанія найняла 250 тисяч працівників.
В Amazon вже працюють понад мільйон людей. Збільшення штату пояснили зростанням продажів під час пандемії Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає "Громадське" з посиланням на CBS News.

Наймання нових людей представники Amazon пояснюють зростанням попиту на електронні продажі під час пандемії коронавірусу.

За словами головного фінансового директора Amazon Браяна Олсавскі, компанія найняла «набагато більше людей через зростання споживчого попиту».

Видання вказує, що один мільйон працівників — важливий етап для компанії, яку у 1995 році заснував Джефф Безос. Спочатку вона здійснювала онлайн-продаж книг, проте нині діяльність Amazon охоплює майже всі сфери роздрібної торгівлі, від власної лінії одягу до продуктових магазинів.

Утім Amazon все ж має менше працівників, ніж найбільший приватний роботодавець у країні — мережа продуктових магазинів Walmart, де працює 2,2 мільйона людей у всьому світі.

До слова, в Україні найбільший роботодавець — Укрзалізниця, там сьогодні працюють приблизно 260 тисяч людей.

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01 11 2020 10:26
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