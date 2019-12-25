В американському місті після майже 60 років заборони хочуть дозволити грати в сніжки

Влада міста Уосо в штаті Вісконсин хоче зняти заборону на гру в сніжки, яка діє з 1962 року.

Про це пише The Guardian, передає "Громадське".

Так, комітет адміністрації Уосо вже схвалив внесення відповідних поправок до постанови, яка забороняє метати снаряди. Далі за них мають проголосувати у міській раді. З постанови планують прибрати слово «сніжки», при цьому інші предмети метати таки не дозволять.

Зараз за запуск сніжок місцева поліція може оштрафувати на 114 доларів. При цьому за останні 15 років карали так лише 10 разів, і лише у двох випадках це дійсно стосувалося гри в сніжки. Тоді хулігани кидали їх в автомобілі.

Нагадаємо, що у Бад-Гаштайні, на південь від Зальцбурга, зсуви за ніч знищили два будинки, в яких були дві жінки. Пожежники врятували одну з них швидко, другу - лише через кілька годин. Обоє були поранені та доставлені до лікарні.