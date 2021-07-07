В Амстердамі стріляли у відомого журналіста, затримані троє підозрюваних
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
За інформацією поліції, в 64-річного журналіста, який щойно закінчив роботу в черговому випуску програми, кілька разів вистрілив невідомий чоловік близько 19:30 в центрі Амстердама.
За даними поліції, нападник стріляв з близької відстані. Свідки кажуть, що чули чотири або п'ять пострілів.
ЗМІ після нападу опублікували відео, де поранений в голову Вріс лежить на землі. Його доставили в лікарню у важкому стані. Мер Амстердама заявила, що журналіст "бореться за своє життя".
Поліція вже заарештувала трьох підозрюваних: двох у авто на трасі недалеко від Гааги та ще одного в південній частині Амстердама.
Авто, на якому пересувалися затримані підозрювані
Фото: Європейська правда
Пітер Р. де Вріс проводив журналістські розслідування і висвітлював безліч гучних справ, в тому числі викрадення пивного магната Фреді Хайнекена в 1983 році.
Вріс раніше перебував під захистом поліції після отримання погроз через його участь в кримінальних справах в якості журналіста-розслідувача і в суді.
Король Віллем-Олександр і королева Максима заявили, що вони "глибоко вражені" і що "журналісти не повинні піддаватися погрозам і бути вільними для виконання своєї важливої роботи".
Нагадаємо, що за 2020 рік у світі вбили 50 журналістів через їхню професійну діяльність
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