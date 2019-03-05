В Амстердамі з 2030 року повністю заборонять авто на бензині й дизпаливі

До повної заборони буде кілька етапів з обмеженнями

В Амстердамі з 2030 року повністю заборонять в’їзд у місто автомобілів, які працюють на бензині і дизельному паливі.

Таке рішення ухвалила міська влада, повідомляє "Громадське" з посилання на Reuters.

До повної заборони буде кілька етапів з обмеженнями. Так, з 2020 року у місто заборонять в’їзд для автомобілів на дизельному паливі старше 15 років. З 2022 року в центр нідерландської столиці заборонять в'їзд для автобусів, а з 2025 року аналогічна заборона стосуватиметься скутерів та мотоциклів.

Для стимулювання переходу населення на електрокари. міська влада створила низку програм. Зокрема, власникам електромобілів частково компенсуватимуть плату за парковку і зарядку.

Нагадаємо, що міністр навколишнього середовища Литви повідомив, що після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів мешканцям за відмову від старого автомобіля можна буде виплачувати тисячу євро в рамках заохочення покупки нового авто.