В Англії через кілька днів після відкриття замку з нього вкрали артефактів на понад мільйон доларів
Представник замку каже, що викрадені артефакти мають "безцінне історичне значення", повідомляє "Громадське".
Про пограбування стало відомо 21 травня увечері, спрацювала сигналізація. Водночас замок для відвідувачів після карантину знову відкрили тільки 18 травня.
У поліції кажуть, що прибули на місце події за кілька хвилин. Серед викраденого: золоті чотки, які королева Шотландії Марія принесла на свою страту у 1587 році, кілька чаш для коронації та інші срібні скарби. Їх викрали з вітрини.
Наразі поліція оглядає покинутий автомобіль, який знайшли спаленим у сусідньому населеному пункті, щоб встановити, чи причетний він до пограбування.
"Вкрадені предмети коштують багато, але як унікальні артефакти колекції герцога Норфолкського вони мають безцінне історичне значення", - каже представник замку.
Він закликав усіх, в кого є інформація про грабіжників, повідомили про це поліцію. У поліції просять про теж саме.
"Замок знову відкрився для відвідувачів лише у вівторок, 18 травня, тому, якщо ви відвідували його протягом останніх декількох днів, згадайте і подумайте, чи бачили ви когось, хто поводитися підозріло", - кажуть правоохоронці.
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