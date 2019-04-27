НОВИНИВ Англії у регіональній "Лізі Хеленнік" матч команд "Челтнем Сарасенз" і "Кідлінгтон Девелопмент" призупинили через те, що видалений гравець випадково виключив світло на стадіоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Англії матч перервали через видаленого футболіста: він пішов з поля і вимкнув світло на стадіоні
Як стверджує футболіст, він зробив це випадково
Фото:Twitter
У другому таймі гравця "Кідлінгтона" Джуліуса Мурага видалили з поля. Він пішов у роздягальню, аби прийняти душ. Але замість душу він вимкнув прожектори на стадіоні. Як стверджує футболіст, він зробив це випадково.
Julius Muraga sent off for Kidlington Development after 73 mins. Still 1-1. @westcountryfb @sportgloslive @FootyGlos @swsportsnews @SevernSport @JonPalmerSport @tonesport @MarkHalliwell1 pic.twitter.com/0BmT9IEMIA— Jerry Howse (@howsejerry1) 24 апреля 2019 г.
У підсумку на 73-й хвилині матч перервали. Повернути світло вдалося за п’ять хвилин, матч завершився із рахунком 3:1 на користь "Челтнема". До видалення Мурага рахунок був 1:1.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 04 2019 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО