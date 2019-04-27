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В Англії матч перервали через видаленого футболіста: він пішов з поля і вимкнув світло на стадіоні

Як стверджує футболіст, він зробив це випадково
В Англії у регіональній "Лізі Хеленнік" матч команд "Челтнем Сарасенз" і "Кідлінгтон Девелопмент" призупинили через те, що видалений гравець випадково виключив світло на стадіоні.
В Англії матч перервали через видаленого футболіста: він пішов з поля і вимкнув світло на стадіоні Фото:Twitter

У другому таймі гравця "Кідлінгтона" Джуліуса Мурага видалили з поля. Він пішов у роздягальню, аби прийняти душ. Але замість душу він вимкнув прожектори на стадіоні. Як стверджує футболіст, він зробив це випадково.

 

У підсумку на 73-й хвилині матч перервали. Повернути світло вдалося за п’ять хвилин, матч завершився із рахунком 3:1 на користь "Челтнема". До видалення Мурага рахунок був 1:1.

 
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27 04 2019 17:51
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