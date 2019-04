В Англії матч перервали через видаленого футболіста: він пішов з поля і вимкнув світло на стадіоні

У другому таймі гравця "Кідлінгтона" Джуліуса Мурага видалили з поля. Він пішов у роздягальню, аби прийняти душ. Але замість душу він вимкнув прожектори на стадіоні. Як стверджує футболіст, він зробив це випадково.

Julius Muraga sent off for Kidlington Development after 73 mins. Still 1-1. @westcountryfb @sportgloslive @FootyGlos @swsportsnews @SevernSport @JonPalmerSport @tonesport @MarkHalliwell1 pic.twitter.com/0BmT9IEMIA