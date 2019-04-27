В Англії матч перервали через видаленого футболіста: він пішов з поля і вимкнув світло на стадіоні Як стверджує футболіст, він зробив це випадково

В Англії у регіональній "Лізі Хеленнік" матч команд "Челтнем Сарасенз" і "Кідлінгтон Девелопмент" призупинили через те, що видалений гравець випадково виключив світло на стадіоні.

Фото:Twitter

У другому таймі гравця "Кідлінгтона" Джуліуса Мурага видалили з поля. Він пішов у роздягальню, аби прийняти душ. Але замість душу він вимкнув прожектори на стадіоні. Як стверджує футболіст, він зробив це випадково. Julius Muraga sent off for Kidlington Development after 73 mins. Still 1-1. @westcountryfb @sportgloslive @FootyGlos @swsportsnews @SevernSport @JonPalmerSport @tonesport @MarkHalliwell1 pic.twitter.com/0BmT9IEMIA — Jerry Howse (@howsejerry1) 24 апреля 2019 г. У підсумку на 73-й хвилині матч перервали. Повернути світло вдалося за п’ять хвилин, матч завершився із рахунком 3:1 на користь "Челтнема". До видалення Мурага рахунок був 1:1.

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