В Англії під час демонтажу старої елекстростанції залишили без світла 40 тисяч споживачів Старі градирні демонтували за допомогою вибухівки

В Англії під час демонтажу старої вугільної електростанції в Дідкоті залишили без світла 40 тисяч споживачів.

Фото: @mypifi

Контрольований підрив трьох градирень стався о 7:00. Відразу після цього, за словами свідків, загорівся сусідній електричний стовп. Без електрики залишили Scottish and Southern Electricity Networks, повідомляє BBC. Вона не відразу, але визнала, що демонтаж градирень і вимкнення світла "ймовірно, пов'язані". Електрику споживачам увімкнули до 8:20. Станція в Дідкоті припинила роботу в березні 2013 року. Нагадаємо, в Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергії. Таким чином, реформа зі встановлення нового енергоринку повністю завершилася.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію