CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Англії під час демонтажу старої вугільної електростанції в Дідкоті залишили без світла 40 тисяч споживачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Англії під час демонтажу старої елекстростанції залишили без світла 40 тисяч споживачів
Старі градирні демонтували за допомогою вибухівки
Фото: @mypifi
Контрольований підрив трьох градирень стався о 7:00. Відразу після цього, за словами свідків, загорівся сусідній електричний стовп. Без електрики залишили Scottish and Southern Electricity Networks, повідомляє BBC.
Вона не відразу, але визнала, що демонтаж градирень і вимкнення світла "ймовірно, пов'язані". Електрику споживачам увімкнули до 8:20.
Станція в Дідкоті припинила роботу в березні 2013 року.
Нагадаємо, в Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергії. Таким чином, реформа зі встановлення нового енергоринку повністю завершилася.
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