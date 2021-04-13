В Англії вперше за сто днів послабили карантин: на вулиці почалися масові святкування

Чесно кажучи, це так приємно. Здається, що ми вийшли з в'язниці. Ми святкуємо день народження, так що, я думаю, це найкращий подарунок

В Англії вперше з 5 січня послабили карантинні обмеження. Через це на літніх терасах пабів та ресторанів утворилися великі скупчення людей.

Так, із 12 квітня закладам громадського харчування Англії дозволили відкрити літні тераси. У країні відкрили спортзали, перукарні та багато магазинів. На більшості території Англії обмеження тривали протягом 97 днів, однак у деяких регіонах суворий карантин ввели ще у грудні, повідомляє "Громадське".

Попри несприятливу погоду (у деяких частинах Англії падав сніг), люди масово пішли святкувати у громадські заклади. Один із відвідувачів пабу розповів журналістам, що йому цей день нагадує велике свято.

"Чесно кажучи, це так приємно. Здається, що ми вийшли з в'язниці. Ми святкуємо день народження, так що, я думаю, це найкращий подарунок", - сказав інший відвідувач.



Фото: AP

Коли журналісти запитали у відвідувачів, чи не бояться ті підхопити коронавірус, частина із них відповіли, що їх це не турбує, а частина - що вже перехворіли. А також були люди, які прийшли святкувати, бо вважають, що оскільки вони на вулиці, то ризик інфікуватися зменшується.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав людей "продовжувати поводитися відповідально" після зняття обмежень.

А вірусолог Лоуренс Янг наголосив, що покращення ситуації з коронавірусом у країні відбувається не лише через вакцинацію, але й через карантин. Він додав, що людям варто зберігати обережність попри "радісний день".