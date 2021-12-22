В Англії знайшли скам'янілі рештки гігантської багатоніжки

Вона була розміром з машину та важила приблизно 50 кг

Мільйони років тому на території сучасної Англії жили гігантські багатоніжки, розміром з автівку. Скам'янілі рештки однієї з таких випадково знайшли на місцевому пляжі. Аналіз показав, що ця знахідка найстаріша та найбільша серед виявлених раніше: ця істота мала близько 2,7 метра в довжину і важила близько 50 кілограмів.

Про це повідомили у Кембриджському університеті, вчені якого знайшли рештки, повідомляє Громадське. А результати їх аналізу опублікували у Journal of the Geological Society.

Рештки гігантської багатоніжки роду Артроплевра випадково знайшли на пляжі Нортумберленд, недалеко від містечка Ньюкасл, ще у 2018 році. Брила пісковику впала зі скелі на пляж і тріснула так, що у ній було видно скам'янілість, яку врешті помітив один з аспірантів університету.

Фото: Twitter Cambridge University

Науковці вказують, що це лише третя подібна знахідка. Вона також виявилася найстарішою і найбільшою: знайдений сегмент тіла істоти становить близько 75 сантиметрів у довжину. Але, за даними вчених, її реальна довжина становила близько 2,7 метра. Є лише дві інші відомі скам’янілості Артроплеври. Вони обидві з Німеччини та набагато менші за новий зразок. Знайти такі скам’янілості доволі важко, тому ще це фактично панцир, який злиняв з тварини, а вони розкладаються з часом. Реконструкція вигляду Arthropleura armata Фото: Wikimedia Commons Англійська скам’янілість виявилась настільки великою, що дослідникам знадобилося четверо людей, щоб підняти її. Знахідку повезли в Кембридж, щоб детально вивчити. Після всіх досліджень її виставлять на загальний огляд у Кембриджському музеї Седжвік. Артроплеври - найбільші за розміром з відомих сухопутних безхребетних Землі. Ці тварини мають плоске тіло, що складається з ряду сегментів, які заходять один за інший. Також артроплеври мали десятки пар ніг, а дихали через маленькі отвори-дихальця вздовж тіла. Новий аналіз показав, що ця істота віддавала перевагу відкритій лісовій місцевості поблизу узбережжя. А досягти таких розмірів їй вдалося через дієту з високим вмістом поживних речовин. Вчені вказують, що, можливо, артроплеври навіть були хижаками. Наразі багато чого про цих тварин ми досі не знаємо, кажуть дослідники.

Нагадаємо, що у штаті Західна Австралія група дослідників виявила новий вид багатоніжок із 1306 лапами і 330 сегментами тіла.