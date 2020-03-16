В англійському Оксфорді з галереї вкрали три картини вартістю мільйони фунтів стерлінгів
Як повідомляє The Guardian із посиланням на пресслужбу галереї, йдеться про полотна італійця Сальватора Рози "Кам’янистий берег, де солдати вивчають план дій" (кінець 1640-х), нідерландця Антоніса ван Дайка "Солдат на коні" (близько 1616) та італійця Аннібале Карраччі "Хлопець, що п’є" (близько 1580), зазначає "Громадське".
Фото: Twitter Thames Valley Police
Пограбування сталося близько 11 вечора в суботу, 14 березня. У зв’язку з інцидентом галерея оголосила про тимчасове закриття.
"У районі збільшиться присутність поліції, а службовці й працівники галереї проводитимуть розслідування", - додали в пресслужбі.
Згадані полотна, вартість яких оцінюють у мільйони фунтів стерлінгів, передав Оксфордському університету ще 1765 року генерал Джон Ґайз. У 1968 році при закладі збудували галерею, куди й передали картини для зберігання.
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