В англійському Оксфорді з галереї вкрали три картини вартістю мільйони фунтів стерлінгів

Картинна галерея Храму Христа в англійському Оксфорді повідомила про викрадення трьох картин, створення яких датується XVI-XVII століттями

Пограбування сталося близько 11 вечора в суботу, 14 березня.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на пресслужбу галереї, йдеться про полотна італійця Сальватора Рози "Кам’янистий берег, де солдати вивчають план дій" (кінець 1640-х), нідерландця Антоніса ван Дайка "Солдат на коні" (близько 1616) та італійця Аннібале Карраччі "Хлопець, що п’є" (близько 1580), зазначає "Громадське".

Фото: Twitter Thames Valley Police

Пограбування сталося близько 11 вечора в суботу, 14 березня. У зв’язку з інцидентом галерея оголосила про тимчасове закриття.

"У районі збільшиться присутність поліції, а службовці й працівники галереї проводитимуть розслідування", - додали в пресслужбі.

Згадані полотна, вартість яких оцінюють у мільйони фунтів стерлінгів, передав Оксфордському університету ще 1765 року генерал Джон Ґайз. У 1968 році при закладі збудували галерею, куди й передали картини для зберігання.

Читайте також: У німецький музей повернули п’ять картин, які викрали звідти 40 років тому