В Анталії вперше за 29 років випав сніг

У курортній провінції Анталія вперше за останні 29 років випав сніг. Снігопад триває, очікується, що висота снігового покриву в окремих районах досягне 20 см.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СNN Türk.

"Опади у вигляді снігу, шар якого досяг 2-6 см спостерігаються у прибережних частинах міста та на заході. На сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксекі та Гюндоумуш), на височинах у районах Манавгат, Серік, Аланія та Газіпаша очікується, що висота снігового покрову буде понад 20 см", - повідомили у 4-му регіональному метеоуправлінні.

За прогнозом метеорологів, снігопад припиниться зранку 26 січня. Місцеві мешканці пригадують, що останній раз сніг в Анталії був 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.

Читайте також: Сніг відрізав від світу 400 населених пунктів на сході Туреччини