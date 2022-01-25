ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ курортній провінції Анталія вперше за останні 29 років випав сніг. Снігопад триває, очікується, що висота снігового покриву в окремих районах досягне 20 см.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Анталії вперше за 29 років випав сніг
За прогнозом метеорологів, снігопад припиниться зранку 26 січня
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СNN Türk.
"Опади у вигляді снігу, шар якого досяг 2-6 см спостерігаються у прибережних частинах міста та на заході. На сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксекі та Гюндоумуш), на височинах у районах Манавгат, Серік, Аланія та Газіпаша очікується, що висота снігового покрову буде понад 20 см", - повідомили у 4-му регіональному метеоуправлінні.
За прогнозом метеорологів, снігопад припиниться зранку 26 січня.
Місцеві мешканці пригадують, що останній раз сніг в Анталії був 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.
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