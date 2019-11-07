В Антарктиді льодовик, який відповідає за 4% від глобального підвищення рівня моря, тане швидше

Вчені NASA помітили величезний льодовик на заході Антарктиди, розміром зі штат Флорида, який тане швидше, ніж будь-коли до цього. Щороку він втрачає близько 800 метрів льоду.

Група дослідників з Університету Лідса виявила, що крижаний покрив Антарктиди місцями став тоншим на 122 метра, повідомляє "Громадське".

Втрачаючи 800 метрів льоду щороку, льодовик Туейтса відповідає за 4% від глобального підвищення рівня моря. Раніше вважалося, що у 1980-х Антарктида втрачала 40 млрд тонн льоду щорічно, а за останні 10 років це число зросло до 252 млрд тонн щороку.

Згідно з нещодавніми дослідженнями, за останні шість років рівень танення п’яти великих льодовиків в Антарктиді збільшився вдвічі.

"Після досягнення певної точки, льодовик Туейтса може втратити весь лід за 150 років. Це збільшить глобальний рівень моря на 50 сантиметрів", - повідомляє автор дослідження з NASA Хелен Серуоссі.

Вчені вважають, що льодовик представляє величезний ризик для незворотних кліматичних змін на Землі, і якщо він перейде певну точку - нічого не зможе зупинити рівень його танення, навіть зниження зростання температури на планеті.

Нагадаємо, що за даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.