ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами речниці президента питання зняття блокади підняли російська сторона та ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зняти блокаду Донбасу можливо тільки після скасування рубльової зони і "псевдонаціоналізації", - АП
Зняття економічної блокади з окупованої частини Донбасу можливе лише після скасування рубльової зони і "націоналізації", проведеної бойовиками.
Фото: ТАСС
"У зв`язку з чим президент Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання дійсно є, то за умови вирішення питання скасування рубльової зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, відповідно до Мінських домовленостей", — наголосила Мендель, йдеться у "Громадське".
Вона додала, що подібні домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху".
"Відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті лише — наголошуємо — у відповідь на поступове повернення в українське правове поле", — написала речниця президента у Facebook.
Крім цього, представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств, зазначивши, що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.
"Що з цим робити? Ми по картинках з вами бачимо, в якому стані підприємства там. Жах, дійсно", — сказав він.
Кучма додав, що аудит має бути міжнародним зокрема.
"А потім вже приймати остаточні рішення. Повинно бути засідання РНБО, де відповідні доручення, зокрема і на цю тему, повинні бути написані і виконуватися", — резюмував він.
Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
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