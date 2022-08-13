В Аргентині знайдено рештки динозавра вагою як кіт

Його довжина становить близько 1,5 метра, а вага - всього 4-7 кг

Палеонтологи виявили на півдні Аргентини невідомого раніше невеликого броньованого динозавра. Ймовірно, він ходив вертикально на задніх лапах близько 100 мільйонів років тому. Про це повідомляє The Guardian.

"Динозавр крейдяного періоду, названий Якапіл Канюкура, був добре захищений рядами кісткових пластин вздовж шиї, спини і до хвоста. Його довжина становить близько 1,5 метра, а вага - всього 4-7 кг", - йдеться у повідомленні.

За словами вчених, динозавр став першою свого роду броньованою істотою крейдяного періоду в Південній Америці. Він належить до групи тиреофорних динозаврів, до якої входять стегозавр, відомий своїми кістяними спинними пластинами і хвостом із шипами, і танкоподібний анкілозавр, вкритий бронею, що володіє булавоподібним хвостом.

Раніше повідомлялося, що у Шотландії на початку 2022 року вчені виявили останки найбільшого у світі птерозавра.