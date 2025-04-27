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В армію рф за рік набрали 1500 іноземців на війну в Україні – британська розвідка

27 квітня 2025, 18:56
В армію рф за рік набрали 1500 іноземців на війну в Україні – британська розвідка
Фото: ukr.media
Найбільше вдалось завербувати чоловіків з Азії.

Розвідка Великої Британії, посилаючись на росЗМІ заявила, що з квітня 2023 року росія набрала більше 1500 іноземних громадян для участі в розв'язаній нею війні проти України.

Про це йдеться в огляді британського Міністерства оборони.

"Найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії - 771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки - 523 особи та з Африка 72 особи", - йдеться в дописі.

Розвідка додає, що вербування іноземних громадян до російської армії має здебільшого несистемний характер, а також мають фінансові стимули і потенційну можливість отримання громадянства рф.

"Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста", – додають військові Британії. 

Іноземці напевно складають невелику частку від загальної кількості новобранців Збройних сил рф, але основний акцент робиться на набір всередині країни.

"Проте, певний набір іноземних громадян, майже напевно, триватиме в середньостроковій перспективі, оскільки росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на заповнення важких втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації", – зазначили в розвіджці. 

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ взяли в полон кількох громадян Китаю. Після чого стало відомо, що китайці таємно вивозять російську військову екіпіровку, щоб розробити власну дешевшу.

 

іноземціармія рфвійна в Україні

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