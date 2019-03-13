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В Австралії скарбника Ватикану засудили до шести років ув'язнення за сексуальне насильство над дітьми

Суддя взяв до уваги тяжкість злочину і широкий розголос справи
У Мельбурні суд засудив колишнього префекта ватиканського Секретаріату з економіки, кардинала Джорджа Пелла до шести років в’язниці за сексуальне насильство над дітьми.
В Австралії скарбника Ватикану засудили до шести років ув Фото: Getty Images

З гляду на вік кардинала, суддя скоротив період ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення. Відтак 77-річний Пелл відбуватиме у в'язниці 3 роки і 8 місяців без права умовно-дострокового звільнення, повідомляє BBC.

Його визнали винним у сексуальному насильстві на двома 13-річними хлопчиками-учасниками церковного хору в 1996 році. Ці злочини Пелл скоїв у 1996 році під час перебування на посаді архієпископа Мельбурна.

Нині Пелл - найбільш високопоставлений священик католицької церкви, якого визнали винним у сексуальному насильстві.

Раніше захист Пелла заявляв, що оскаржить рішення суду. Апеляційний суд може розглянути справу на початку червня.

На конклаві 2013 року Пелл був одним із найбільш вірогідних претендентів на папський престол, однак тоді папою Римським став кардинал Хорхе Маріо Бергольо, який прийняв ім’я Франциск. У лютому 2014 понтифік призначив Пелла префектом Секретаріату у справах економіки і доручив йому здійснити масштабну реформу всієї фінансової системи Святого престолу. У червні 2017 року, коли стало відомо про виклик Пелла до суду за звинуваченнями у сексуальному насильстві, папа Франциск надав йому безстрокову відпустку для поїздки в Австралію. П’ятирічний мандат Пелла як скарбника Ватикану закінчився 24 лютого 2019 року.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск І визнав провальними дії Римо-католицької церкви в боротьбі з проявами педофілії серед священиків.

 
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13 03 2019 11:00
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