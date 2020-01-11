В Австралії вперше з червня не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом
"Сьогодні нуль випадків передачі (вірусу – ІФ) – в усій Австралії. Це перший з 9 червня день з нульовим рівнем інфікування", – написав він у Твіттері, пише "Інтерфакс-Україна"
"Дякую всім вам, співробітникам сфери громадської охорони здоров'я, і передусім – народу Австралії", - додав він.
Західні ЗМІ уточнюють, що невелика кількість випадків захворювання ще фіксується в карантинних закладах, де перебувають прибулі з-за кордону жителі Австралії. Наразі у країні менше 200 активних випадків захворювання.
У другому за величиною місті Австралії Мельбурні, де влада раніше вводила карантин, скасували розпорядження для жителів залишатися вдома. Знову відкрито магазини, бари й ресторани.
Наразі австралійська влада концентрує зусилля на поверненні додому австралійців, які застрягли через пандемію за кордоном, на возз'єднанні сімей, розлучених епідемією, і на відновленні вільного переміщення всередині країни.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом в Австралії за час пандемії діагностували 27 595 випадків зараження коронавірусом. 907 інфікованих померли, а 25 336 осіб одужали.
Нагадаємо, що сьогодні Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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