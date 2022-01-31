В Австрії частково послабили "локдаун для нещеплених"
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.
Досі жорсткі правила для невакцинованих людей віком від 12 років передбачали, що виходити з дому можна тільки з важливою метою - для купівлі продуктів, медикаментів, на роботу, навчання, для візиту до лікаря чи прогулянки на свіжому повітрі. Тепер ці обмеження скасовуються, дозволено також зустрічатися з друзями.
Канцлер Карл Нехаммер пояснив рішення тим, що медична система країни зараз не перевантажена, попри високі показники заражень.
Проте нещеплені громадяни і далі не зможуть потрапити у ресторани чи другорядні магазини, де діє правило 2-G - допуск дозволений тільки тим, хто щеплений або нещодавно перехворів. Ці обмеження також почнуть поступово скасовувати з 12 лютого, пише The Local.
Вже з суботи на цьому тижні дозволений час роботи ресторанів продовжать до опівночі, замість 10 години вечора, а максимальну дозволену кількість учасників святкувань збільшать до 50.
Паралельно в Австрії набуде чинності перше у Європі рішення про обов’язковість щеплення від коронавірусу для всього дорослого населення, крім тих, хто має доведені протипоказання.
З середини березня поліція розпочне перевіряти статус вакцинації людей під час планових перевірок. Людей, які не зможуть надати підтвердження вакцинації, попросять зробити це в письмовій формі, а якщо вони цього не зроблять, вони будуть оштрафовані на суму до 600 євро.
Нагадаємо, що Нідерланди послабили COVID-обмеження, які були одними з найжорсткіших в Європі
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