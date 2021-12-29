Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Австрії дозволили COVID-вакцинацію четвертою дозою

З огляду на наближення хвилі Омікрону, це (четверту дозу щеплення – ред.) можна рекомендувати через 6 місяців після 3-ї дози людям з груп високого ризику (наприклад, медичним працівникам, які зазнають впливу) та з критично важливих для системи сфер
Національний комітет з вакцинації Австрії дозволив щеплення четвертою дозою вакцини від COVID-19 людям, які належать до груп високого ризику та які працюють на критично важливих об’єктах інфраструктури.
В Австрії дозволили COVID-вакцинацію четвертою дозою Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це інформував австрійське видання Kurrier. 
 
"З огляду на наближення хвилі Омікрону, це (четверту дозу щеплення – ред.) можна рекомендувати через 6 місяців після 3-ї дози людям з груп високого ризику (наприклад, медичним працівникам, які зазнають впливу) та з критично важливих для системи сфер", - заявили в нацкомітеті з вакцинації.
 
При цьому, щеплення четвертою дозою має бути виключно за власним бажанням особи і здійснюватися після відповідного медичного огляду.
 
Як заявили в Національному комітеті з вакцинації Австрії, наразі немає доказів, що четверта доза запобігатиме інфікуванню, але "можна виходити з того, що вона може запобігати важким формам захворювання".
 
Як відомо, в Австрії щеплення від COVID-19 мають майже 6,3 млн осіб, що становить понад 70% від загальної чисельності населення країни. Щонайменше 3,5 млн осіб вже отримали третю ("бустерну") дозу вакцини.
 
19 листопада стало відомо, що федеральний уряд та очільники федеральних земель Австрії домовилися про запровадження в країні з 1 лютого 2022 року обов’язкової вакцинації від COVID-19. Наразі політичні сили та експертне середовище працюють над відповідним законопроєктом. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2021 10:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.