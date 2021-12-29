В Австрії дозволили COVID-вакцинацію четвертою дозою

З огляду на наближення хвилі Омікрону, це (четверту дозу щеплення – ред.) можна рекомендувати через 6 місяців після 3-ї дози людям з груп високого ризику (наприклад, медичним працівникам, які зазнають впливу) та з критично важливих для системи сфер

Національний комітет з вакцинації Австрії дозволив щеплення четвертою дозою вакцини від COVID-19 людям, які належать до груп високого ризику та які працюють на критично важливих об’єктах інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це інформував австрійське видання Kurrier.

"З огляду на наближення хвилі Омікрону, це (четверту дозу щеплення – ред.) можна рекомендувати через 6 місяців після 3-ї дози людям з груп високого ризику (наприклад, медичним працівникам, які зазнають впливу) та з критично важливих для системи сфер", - заявили в нацкомітеті з вакцинації.

При цьому, щеплення четвертою дозою має бути виключно за власним бажанням особи і здійснюватися після відповідного медичного огляду.

Як заявили в Національному комітеті з вакцинації Австрії, наразі немає доказів, що четверта доза запобігатиме інфікуванню, але "можна виходити з того, що вона може запобігати важким формам захворювання".

Як відомо, в Австрії щеплення від COVID-19 мають майже 6,3 млн осіб, що становить понад 70% від загальної чисельності населення країни. Щонайменше 3,5 млн осіб вже отримали третю ("бустерну") дозу вакцини.

19 листопада стало відомо, що федеральний уряд та очільники федеральних земель Австрії домовилися про запровадження в країні з 1 лютого 2022 року обов’язкової вакцинації від COVID-19. Наразі політичні сили та експертне середовище працюють над відповідним законопроєктом.