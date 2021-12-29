НОВИНИНаціональний комітет з вакцинації Австрії дозволив щеплення четвертою дозою вакцини від COVID-19 людям, які належать до груп високого ризику та які працюють на критично важливих об’єктах інфраструктури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австрії дозволили COVID-вакцинацію четвертою дозою
З огляду на наближення хвилі Омікрону, це (четверту дозу щеплення – ред.) можна рекомендувати через 6 місяців після 3-ї дози людям з груп високого ризику (наприклад, медичним працівникам, які зазнають впливу) та з критично важливих для системи сфер
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це інформував австрійське видання Kurrier.
"З огляду на наближення хвилі Омікрону, це (четверту дозу щеплення – ред.) можна рекомендувати через 6 місяців після 3-ї дози людям з груп високого ризику (наприклад, медичним працівникам, які зазнають впливу) та з критично важливих для системи сфер", - заявили в нацкомітеті з вакцинації.
При цьому, щеплення четвертою дозою має бути виключно за власним бажанням особи і здійснюватися після відповідного медичного огляду.
Як заявили в Національному комітеті з вакцинації Австрії, наразі немає доказів, що четверта доза запобігатиме інфікуванню, але "можна виходити з того, що вона може запобігати важким формам захворювання".
Як відомо, в Австрії щеплення від COVID-19 мають майже 6,3 млн осіб, що становить понад 70% від загальної чисельності населення країни. Щонайменше 3,5 млн осіб вже отримали третю ("бустерну") дозу вакцини.
19 листопада стало відомо, що федеральний уряд та очільники федеральних земель Австрії домовилися про запровадження в країні з 1 лютого 2022 року обов’язкової вакцинації від COVID-19. Наразі політичні сили та експертне середовище працюють над відповідним законопроєктом.
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