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В Австрії напали на українських підлітків, один у лікарні з ножовими пораненнями

17-річний хлопець чинив опір, що призвело до бійки
В австрійському місті Грац у неділю група невідомих напала на двох українських підлітків, один постраждалий у лікарні з важкими ножовими пораненнями.
В Австрії напали на українських підлітків, один у лікарні з ножовими пораненнями Фото: yugopolis.ru

Як повідомляє "Європейська правда",  про це пише австрійське видання Heute.

Повідомляється, що у неділю двоє братів, обоє громадяни України, домовились через соцмережі зустрітись з незнайомцем для продажу одягу.

Зустріч відбулася близько 16.15. Покупець заманив обох хлопців, віком 15 і 17 років, у пішохідний підземний перехід. Коли незнайомець приміряв куртку, з обох входів до підземного переходу до братів підійшли четверо-п’ятеро людей у ​​масках. 

Один із нападників витягнув пістолет, погрожував 17-річному юнакові та вимагав гроші, цінності та одяг, які він приніс із собою.

17-річний хлопець чинив опір, що призвело до бійки. Один із зловмисників у масці витягнув ножа та завдав хлопцеві удар у верхню частину тіла. 

Коли йому на допомогу кинувся його 15-річний брат, зловмисники втекли.

17-річного юнака госпіталізували в одну з лікарень Граца. Його поранення описують як серйозні. Молодший брат отримав незначні травми обличчя.  

Поліція міста відкрила провадження та проводить розслідування нападу. 

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29 03 2021 17:57
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