В Австрії повісився підозрюваний у тероризмі, якого сьогодні мали депортувати до рф

Слідство встановило причетність чоловіка до підготовки щонайменше двох терактів.

У Відні повісився підозрюваний у тероризмі. Інцидент стався у поліцейському центрі за кілька годин до депортації чоловіка в росію.

40-річний підозрюваний із Дагестану повісився у депортаційному центрі, скориставшись кухонним рушником та шнурками від черевиків. Чоловіка звинувачували у зв'язках з Ісламською державою та в намірі влаштувати атаку на Кельнський собор та собор Святого Стефана у Відні.

Сьогодні о шостій годині ранку підозрюваного мали депортувати до росії. Його тіло знайшли у камері за кілька годин до цього.