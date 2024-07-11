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В Австрії повісився підозрюваний у тероризмі, якого сьогодні мали депортувати до рф

11 липня 2024, 17:57
В Австрії повісився підозрюваний у тероризмі, якого сьогодні мали депортувати до рф
Фото: 24tv.ua
Слідство встановило причетність чоловіка до підготовки щонайменше двох терактів.
У Відні повісився підозрюваний у тероризмі. Інцидент стався у поліцейському центрі за кілька годин до депортації чоловіка в росію.
 
Про це пише Bild.
 
40-річний підозрюваний із Дагестану повісився у депортаційному центрі, скориставшись кухонним рушником та шнурками від черевиків. Чоловіка звинувачували у зв'язках з Ісламською державою та в намірі влаштувати атаку на Кельнський собор та собор Святого Стефана у Відні.
 
Сьогодні о шостій годині ранку підозрюваного мали депортувати до росії. Його тіло знайшли у камері за кілька годин до цього.
 
Слідство встановило, що підозрюваний планував теракти разом із громадянином Таджикистану напередодні минулого Різдва та Нового року. За кілька днів до призначеної дати їх затримали: одного - в Австрії, другого - у Німеччині.
 
росіянин вважається членом "Вілаята Хорасан" - філії Ісламської держави в Афганістані. Саме це угруповання у березні цього року взяло на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холлі".
 
Після закінчення терміну попереднього ув'язнення фігурантів справи перевели до спеціального поліцейського центру, де їх утримували під вартою в очікуванні депортації. У рішенні суду йдеться про те, що підозрювані належать до категорії "особливо небезпечних осіб, які не визнають ні верховенства права, ні закону".
 
Увечері 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт. Декілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Внаслідок цього загинули десятки людей, дуже багато постраждалих.
 
Відповідальність за теракт взяла він терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, та провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

 

війна в Україніросія окупантиВіденьтероризм

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