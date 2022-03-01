В Австрії продавчиня лотереї надрукувала собі квитків на €40 тисяч

Як стверджується, 22-річна співробітниця у продуктовому магазині в Тенненгау привласнила лотерейні квитки вартістю €40 тисяч. При цьому вона отримала прибуток у розмірі 12 тис. євро

У містечку Тенненгау, що у федеральній землі Зальцбург на заході Австрії, співробітниця магазину безоплатно надрукувала собі лотерейних квитків на €40 тисяч, отримавши виграшів на €12 тисяч.

Про це повідомляє австрійське видання Salzburg24.

"Як стверджується, 22-річна співробітниця у продуктовому магазині в Тенненгау привласнила лотерейні квитки вартістю €40 тисяч. При цьому вона отримала прибуток у розмірі 12 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, продавчиня друкувала собі квитки на розташованому у магазині автоматі з продажу лотерейних білетів. Квитанції, які потрібно було провести через сканер та оплатити, вона просто викидала. Невеликі виграші від лотереї молода жінка забирала у розташованих поруч кіосках з продажу тютюнових виробів, де також продаються лотерейні квитки.

Працівниця одного з таких кіосків і викрила аферу, звернувши увагу на те, що жінці підозріло часто щастить вигравати. Вона поінформувала керівництво лотереї, після чого було розпочато розслідування. Записи відеокамери у магазині підтвердили усі підозри.

Під час обшуків на квартирі продавчині, яка в усьому зізналася, було виявлено ще 39 виграшних квитків.