CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ містечку Тенненгау, що у федеральній землі Зальцбург на заході Австрії, співробітниця магазину безоплатно надрукувала собі лотерейних квитків на €40 тисяч, отримавши виграшів на €12 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австрії продавчиня лотереї надрукувала собі квитків на €40 тисяч
Як стверджується, 22-річна співробітниця у продуктовому магазині в Тенненгау привласнила лотерейні квитки вартістю €40 тисяч. При цьому вона отримала прибуток у розмірі 12 тис. євро
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє австрійське видання Salzburg24.
"Як стверджується, 22-річна співробітниця у продуктовому магазині в Тенненгау привласнила лотерейні квитки вартістю €40 тисяч. При цьому вона отримала прибуток у розмірі 12 тис. євро", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, продавчиня друкувала собі квитки на розташованому у магазині автоматі з продажу лотерейних білетів. Квитанції, які потрібно було провести через сканер та оплатити, вона просто викидала. Невеликі виграші від лотереї молода жінка забирала у розташованих поруч кіосках з продажу тютюнових виробів, де також продаються лотерейні квитки.
Працівниця одного з таких кіосків і викрила аферу, звернувши увагу на те, що жінці підозріло часто щастить вигравати. Вона поінформувала керівництво лотереї, після чого було розпочато розслідування. Записи відеокамери у магазині підтвердили усі підозри.
Під час обшуків на квартирі продавчині, яка в усьому зізналася, було виявлено ще 39 виграшних квитків.
Читайте також: Австралійка виграла мільйон у лотереї для COVID-вакцинованих
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 01 2022 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу