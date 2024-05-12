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В бєлгороді обвалився будинок: це міг бути підрив

12 травня 2024, 16:34
В бєлгороді обвалився будинок: це міг бути підрив
скриншот відео
Сьогодні в російському Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхівки, на місці працювали працівники МНС, коли впав також дах будівлі через, що будинок було зруйновано з десятого до першого поверху.

Бабудинок могли підірвати зсередини, вважають OSINT-аналітики і військові оглядачі. 

Це означає, що звинувачення росіян щодо причетності України - неправдиві.

"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - йдеться в дописі. 

Аналітик пояснив,6 що на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.

"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав він.

 

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