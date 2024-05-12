В бєлгороді обвалився будинок: це міг бути підрив
Бабудинок могли підірвати зсередини, вважають OSINT-аналітики і військові оглядачі.
Це означає, що звинувачення росіян щодо причетності України - неправдиві.
"У Бєлгороді підірвали житловий будинок. Протягом цієї війни я бачив багато вражених житлових будинків, і я майже впевнений, що цей зовсім інший. Схема вибуху вказує на вибух зсередини будівлі", - йдеться в дописі.
Аналітик пояснив,6 що на опублікованих у мережі кадрах не помітно жодної ракети, що падає, а лише дим та уламки, які розлітаються.
"Це має всі ознаки того, що сталося в 1999 році в Москві, коли ФСБ Росії підірвала багатоповерхові будинки, щоб "виправдати" війну в Чечні", - додав він.