В Білому домі підтвердили виділення $5,55 млрд на зброю Україні, які могли "згоріти"

Це гарантує, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і США зможуть повністю використати фінансування.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив виділення 5,55 млрд в рамках президентського повноваження для України. Ці кошти могли "згоріти" наприкінці вересня після закінчення фінансового року у США.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

"Сьогодні у рамках пакета допомоги, яку президент Байден призначив перед своєю зустріччю з президентом Зеленським, Департамент повідомив Конгрес про намір спрямувати приблизно 5,55 млрд доларів на оборонні товари та послуги з запасів Міністерства оборони на військову допомогу Україна під повноваженнями президента", - написано в заяві.

В Держдепі додали, що мова йде про кошти, які були виділені в межах закону про додаткові асигнування на безпекові потреби України у 2024 році, термін дії якого спливає 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік у США.

Блінкен сказав, що цей крок гарантує, що термін дії цих повноважень не закінчиться, і США зможуть повністю використати фінансування, виділене Конгресом.

"Таким чином, США зможуть продовжувати надавати Україні значні обсяги оборонних товарів та послуг з запасів Міністерства оборони в рамках запланованих скорочень протягом наступних тижнів та місяців", - наголосили у Держдепі.

Крім того, вчора, 26 вересня, США виділили Україні новий пакет оборонної допомоги на $7,9 млрд.