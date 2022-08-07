НОВИНИДемократичні зміни в британському уряді не вплинуть на особливий союз між США і Сполученим Королівством, а також на підтримку України з боку західних союзників на тлі агресії рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Білому домі повідомляють, що зміни в уряді Британії не вплинуть на підтримку України Заходом
Наш союз зі Сполученим Королівством продовжує бути потужним, наші особливі відносини з народом цієї країни продовжуватимуться, нічого не змінюється
Фото: з вільного доступу
Про це заявила у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Наш союз зі Сполученим Королівством продовжує бути потужним, наші особливі відносини з народом цієї країни продовжуватимуться, нічого не змінюється",- зауважила офіційна представниця адміністрації президента США.
Вона також нагадала, що президент Байден тиждень тому під час саміту НАТО в Мадриді підтвердив, що "країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни путіна". І це, за її словами, надалі "не змінюватиметься".
Речниця Білого дому також запевнила, що президент Байден продовжить докладати зусиль щодо зміцнення альянсів, і не лише у форматі НАТО, але також у "Групі семи" (G7) на тлі глобальних викликів, у тому числі тих, що створює російська агресія.
За попередніми оцінками, можливі наступники Бориса Джонсона на посаді премʼєр-міністра Великої Британії налаштовані в руслі протистояння російській агресії й підтримки України.
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