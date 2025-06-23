В Білому домі засудили атаки рф, але закликали всіх до стриманості

Але про які саме очікування йде мова - не зрозуміло.

Президент США Дональд Трамп вкотре "розчарований" через російські удари по цивільних об'єктах та великих містах в Україні.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Його спитали, чи вважає Трамп, що москва прагне миру, зважаючи на останні дії російської армії, а він зробив заяву про засудження російських ударів.

"Я хочу долучитися до багатьох голосів по світу із засудженням ударів по цивільних в Україні і хочу висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадянина Америки, що загинув під час (одного з) останніх ударів", – заявив Вітакер.

За його словами, дії росії "розчарували" президента США.

"Президент Трамп розчарований через такі удари посеред переговорів", – сказав він.

Проте, виступаючи від імені президента, він заявив про очікування від "обох сторін".

"Ми закликаємо обидві сторони до стриманості", – додав американець і не уточнив, що він вкладає у ці очікування.

Нагадаємо, що вночі вночі росія атакувала Київ дронами та ракетами, є загиблі та руйнування.