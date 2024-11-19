В Бундестаг подадуть нову пропозицію про передачу Україні Taurus

Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції Олафа Шольца, на наступному пленарному тижні винесе на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Дюрр зазначив, що його партія завжди наполягала на підтримці України об'єднано і в тісній координації з союзниками.

"Адміністрація Байдена в США вживає рішучих заходів. Тепер Німеччина повинна наслідувати її приклад і передати Україні Taurus", – сказав політик.

Більшість депутатів Вільної демократичної партії вже виступали за постачання Taurus, але під час голосувань за аналогічні ініціативи в минулому голосували проти в рамках коаліційної дисципліни. Так само проти голосувала і інша коаліційна партія, "Зелені", чиї члени також виступають за постачання ракет.

Після розпаду коаліції Вільна демократична партія тепер припускає, що більшість на підтримку цього кроку може бути знайдена.

"Коли я дивлюся на заяви, зроблені опозиційним союзом ХДС/ХСС і "Зеленими" в останні дні, я переконаний, що більшість у Бундестазі проголосувала б за Taurus" – сказав Дюрр.

ХДС/ХСС, вільні демократи і "Зелені" мають разом 403 мандати з 735, і, таким чином, теоретично мали б більшість.