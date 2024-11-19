В Бундестаг подадуть нову пропозицію про передачу Україні Taurus
19 листопада 2024, 21:55
Джерело: dreamstime
Більшість депутатів Вільної демократичної партії вже виступали за постачання Taurus
Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції Олафа Шольца, на наступному пленарному тижні винесе на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Про це агентству DPA заявив лідер фракції вільних демократів Крістіан Дюрр.
Дюрр зазначив, що його партія завжди наполягала на підтримці України об'єднано і в тісній координації з союзниками.
"Адміністрація Байдена в США вживає рішучих заходів. Тепер Німеччина повинна наслідувати її приклад і передати Україні Taurus", – сказав політик.
Більшість депутатів Вільної демократичної партії вже виступали за постачання Taurus, але під час голосувань за аналогічні ініціативи в минулому голосували проти в рамках коаліційної дисципліни. Так само проти голосувала і інша коаліційна партія, "Зелені", чиї члени також виступають за постачання ракет.
Після розпаду коаліції Вільна демократична партія тепер припускає, що більшість на підтримку цього кроку може бути знайдена.
"Коли я дивлюся на заяви, зроблені опозиційним союзом ХДС/ХСС і "Зеленими" в останні дні, я переконаний, що більшість у Бундестазі проголосувала б за Taurus" – сказав Дюрр.
ХДС/ХСС, вільні демократи і "Зелені" мають разом 403 мандати з 735, і, таким чином, теоретично мали б більшість.